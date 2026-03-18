One man show magique avec Magnus Salle des fêtes Guy Joffre Espiens

One man show magique avec Magnus

Salle des fêtes Guy Joffre Rue du Bourg Espiens Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Derrière le Rideau proposé par Magnus est un spectacle de magie unique, mêlant narration sensible, émotion et virtuosité technique. Conçu pour des lieux intimistes et des scènes à taille humaine, il crée une atmosphère où chaque illusion devient une histoire, entre suspense et poésie.

Ce spectacle est proposé par l’APE Calignac Espiens Le Saumont

Pour adultes et enfants

Durée 1 heure

Sur réservation .

Salle des fêtes Guy Joffre Rue du Bourg Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 66 55 08

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English : One man show magique avec Magnus

L’événement One man show magique avec Magnus Espiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Albret