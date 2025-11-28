One man show Merci Vasectomie Bourg-lès-Valence

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
À 30 ans, Michaël s’est fait castrer. C’est pas une décision de justice, c’est son choix.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

English :

At the age of 30, Michaël had himself castrated. It’s not a court decision, it’s his choice.

German :

Mit 30 Jahren hat sich Michaël kastrieren lassen. Das ist keine Gerichtsentscheidung, sondern seine eigene Entscheidung.

Italiano :

All’età di 30 anni, Michaël si è fatto castrare. Non è una decisione del tribunale, è una sua scelta.

Espanol :

A los 30 años, Michaël se hizo castrar. No es una decisión judicial, es su elección.

