One man show Merci Vasectomie Bourg-lès-Valence

One man show Merci Vasectomie
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
2025-11-28
À 30 ans, Michaël s’est fait castrer. C’est pas une décision de justice, c’est son choix.
English :
At the age of 30, Michaël had himself castrated. It’s not a court decision, it’s his choice.
German :
Mit 30 Jahren hat sich Michaël kastrieren lassen. Das ist keine Gerichtsentscheidung, sondern seine eigene Entscheidung.
Italiano :
All’età di 30 anni, Michaël si è fatto castrare. Non è una decisione del tribunale, è una sua scelta.
Espanol :
A los 30 años, Michaël se hizo castrar. No es una decisión judicial, es su elección.
