One-Man Show CafeMusic Mont-de-Marsan

One-Man Show

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

X (ça se prononce Khi ) a besoin des pièces de 1 et 2 centimes du public pour réaliser un tableau périodique des éléments géants. Pour arriver à ses fins, il n’hésitera pas à vendre aux enchères les objets qu’il a pu acquérir au cours de ses péripéties. À travers chaque objet, une histoire. Une histoire qui sera prétexte à des jeux de mots, à du comique de répétition et à de l’absurde. .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

