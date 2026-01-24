One-Man Show CafeMusic Mont-de-Marsan
X (ça se prononce Khi ) a besoin des pièces de 1 et 2 centimes du public pour réaliser un tableau périodique des éléments géants. Pour arriver à ses fins, il n’hésitera pas à vendre aux enchères les objets qu’il a pu acquérir au cours de ses péripéties. À travers chaque objet, une histoire. Une histoire qui sera prétexte à des jeux de mots, à du comique de répétition et à de l’absurde. .
