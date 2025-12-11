One man show Moscato passe à table

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 32.5 – 32.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Vincent Moscato revient sur scène, plus remonté que jamais, prêt à croquer à pleines dents tous les sujets de société… surtout ceux qu’il ne maîtrise pas !

Vincent Moscato revient sur scène, plus remonté que jamais, prêt à croquer à pleines dents tous les sujets de société… surtout ceux qu’il ne maîtrise pas ! .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Vincent Moscato is back on stage, more upbeat than ever, ready to take on any social issue? especially those he can’t handle!

L’événement One man show Moscato passe à table Cahors a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cahors Vallée du Lot