ONE MAN SHOW MUSICAL DE JULIEN JOUBERT – La Loupe, 27 juin 2025 20:30, La Loupe.

Eure-et-Loir

ONE MAN SHOW MUSICAL DE JULIEN JOUBERT 1 Rue Paul Éluard La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Cette année, pour la 3e édition, le festival « HO LA! LOUPE PAS CA! » accueille Julien Joubert et son spectacle « Tout le monde écrit des chansons »

Présent au festival d’Avignon et en tournée dans toute la France, il fera une halte dans notre ville pour nous faire découvrir l’univers de la composition, de la musique classique à nos jours, avec à la clé et en direct, la création et la mise en musique d’une chanson! .

1 Rue Paul Éluard

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 11 08 97

English :

This year, for the 3rd edition, the « HO LA! LOUPE PAS CA! » festival welcomes Julien Joubert and his show « Tout le monde écrit des chansons »

German :

Dieses Jahr findet das Festival « HO LA! LOUPE PAS CA! » Julien Joubert und seine Show « Tout le monde écrit des chansons »

Italiano :

Quest’anno, per la terza edizione, il festival « HO LA! LOUPE PAS CA! accoglie Julien Joubert e il suo spettacolo « Tout le monde écrit des chansons »

Espanol :

¡Este año, en su 3ª edición, el festival « HO LA! LOUPE PAS CA! acoge a Julien Joubert y su espectáculo « Tout le monde écrit des chansons »

L’événement ONE MAN SHOW MUSICAL DE JULIEN JOUBERT La Loupe a été mis à jour le 2025-05-11 par OT DU PERCHE