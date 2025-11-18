One Man Show Paul de Saint-Sernin Saint-Affrique

One Man Show Paul de Saint-Sernin Saint-Affrique mardi 18 novembre 2025.

One Man Show Paul de Saint-Sernin

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

“ Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. »

Rien à voir ah ah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”

Paul de Saint Sernin 20 .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 02

English :

? When I started doing stand-up, a guy said to me: « If you’re going to get up on stage, it’s because you’ve got a void to fill, something to prove to yourself. »

Nothing to see ah ah! I just want to make people laugh, that’s all.

German :

? Als ich mit Stand-up-Comedy anfing, sagte ein Typ zu mir: « Wenn du auf die Bühne gehst, dann hast du eine Leere zu füllen, etwas zu beweisen. »

Das hat nichts damit zu tun Ich will die Leute einfach nur zum Lachen bringen, das ist alles.

Italiano :

? Quando ho iniziato a fare stand-up comedy, un ragazzo mi disse: « Se sali sul palco, è perché hai un vuoto da riempire, qualcosa da dimostrare a te stesso

Non c’entra niente! Voglio solo far ridere la gente, tutto qui.

Espanol :

? Cuando empecé a hacer monólogos, un tipo me dijo: « Si vas a subirte al escenario es porque tienes un vacío que llenar, algo que demostrarte a ti mismo

No tiene nada que ver Sólo quiero hacer reír a la gente, eso es todo ».

L’événement One Man Show Paul de Saint-Sernin Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)