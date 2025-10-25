One Man Show Pierre Divertito Salle polyvalente Uzos

One Man Show Pierre Divertito Salle polyvalente Uzos samedi 25 octobre 2025.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Après le Festival d’Avignon, Pierre Divertito débarque sur scène à UZOS avec humour, énergie, et une passion contagieuse pour raconter son histoire.

Organisé par l’association Les Val’handises d’Uzos

Quand tu as un handicap, qu’on te dit ce que tu peux ou ne peux pas faire, quand les idées préconçues tracent ta route à ta place… Pierre, lui, a décidé de tracer la sienne.

Ma Voie , c’est un spectacle bourré de rires, de jeux de mots et d’une écriture fine, qui vous embarque dans un voyage drôle et émouvant. Entre anecdotes décalées et réflexions inattendues, Pierre vous promet un moment authentique, à la fois touchant et hilarant.

Bien plus qu’un simple spectacle d’humour, Ma Voie est une leçon de vie, une ode à la résilience et à la joie de vivre, portée par la voix unique et inspirante de Pierre Divertito.

Préparez-vous à rire, à réfléchir et à être emporté par son énergie ! .

Salle polyvalente Rue de l’Église Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

