One man show Putain de politesse L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Putain de politesse

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-27 20:30:00

2025-12-26

Un autostoppeur, une valise, et le poids des mots. Omar Meftah, humoriste et très souvent poète, vous propose de découvrir sa nouvelle création.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

A hitchhiker, a suitcase, and the weight of words. Omar Meftah, humorist and very often poet, invites you to discover his new creation.

German :

Ein Anhalter, ein Koffer und das Gewicht der Worte. Omar Meftah, Humorist und sehr oft Dichter, lädt Sie ein, seine neue Kreation zu entdecken.

Italiano :

Un autostoppista, una valigia e il peso delle parole. Omar Meftah, umorista e spesso poeta, vi invita a scoprire la sua nuova creazione.

Espanol :

Un autoestopista, una maleta y el peso de las palabras. Omar Meftah, humorista y a menudo poeta, le invita a descubrir su nueva creación.

