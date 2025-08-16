One man show Rayma dans Tartines de vies L’Appart café Bourg-lès-Valence
One man show Rayma dans Tartines de vies L’Appart café Bourg-lès-Valence jeudi 30 avril 2026.
One man show Rayma dans Tartines de vies
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-05-02 20:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers, est un belge cosmopolite sans origine. Qui aime les tartines !
+33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Rayma, whose real name is Arnaud Raymackers, is a cosmopolitan Belgian with no origins. Who loves toast!
