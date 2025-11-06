One man show Respect ou pas respect ? Bourg-lès-Valence
One man show Respect ou pas respect ? Bourg-lès-Valence jeudi 6 novembre 2025.
One man show Respect ou pas respect ?
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : Jeudi 2025-11-06 20:30:00
2025-11-06
Le respect, c’est comme l’humour faut savoir s’en servir.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Respect is like humor: you have to know how to use it.
German :
Mit Respekt ist es wie mit Humor: Man muss wissen, wie man ihn benutzt.
Italiano :
Il rispetto è come l’umorismo: bisogna saperlo usare.
Espanol :
El respeto es como el humor: hay que saber utilizarlo.
