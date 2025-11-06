One man show Respect ou pas respect ? Bourg-lès-Valence

One man show Respect ou pas respect ?

11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Jeudi 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

Le respect, c’est comme l’humour faut savoir s’en servir.

11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Respect is like humor: you have to know how to use it.

German :

Mit Respekt ist es wie mit Humor: Man muss wissen, wie man ihn benutzt.

Italiano :

Il rispetto è come l’umorismo: bisogna saperlo usare.

Espanol :

El respeto es como el humor: hay que saber utilizarlo.

