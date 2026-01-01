One man show Roman Doduik Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

One man show Roman Doduik

Lons-le-Saunier

2026-03-07 20:30:00

2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle… Mais un humoriste qui dévorait la scène bien avant de devenir une star des

réseaux sociaux !

Dans son one-man-show, Roman se débarrasse de la bienpensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une écriture incisive, une mise en scène qui met en avant ses qualités de comédien et d’humoriste pour un show qui évolue entre rire et émotions et touche toute la famille !

De la difficulté de ne pas ressembler à un mâle Alpha et d’être pris pour un membre de la GenZ à 26 ans Roman fait preuve d’une autodérision implacable ! Il s’amuse de son célibat, dresse un réquisitoire sans complaisance sur les coulisses de l’influence, tente une formation accélérée aux codes des Ados et à ceux des Boomers, fantasme sur un ancien Premier Ministre et réussit le défi de renouer le dialogue entre les générations ! .

Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

