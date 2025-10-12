One Man Show Sellig Épisode 6 TST Saint-Pol-de-Léon

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

Préparez-vous à une immersion hilarante dans le quotidien revisité par Sellig !

Venez rire aux éclats avec Sellig qui décortique avec un humour piquant les situations anodines qui se révèlent être de véritables mines d’or comiques.

Entre ses péripéties culinaires dignes d’un apprentissage sportif, sa « cinquantetroizaine » plus corsée que prévu, et un Noël à l’ancienne inoubliable avec sa célèbre sœur et l’hilarant beau-frère Bernard, vous n’aurez pas une minute de répit.

Envie de laisser vos soucis s’évaporer pendant 1h30 de pur bonheur ? (Re)découvrez Sellig dans ce sixième épisode irrésistible qui vous laissera le sourire aux lèvres longtemps après le lever de rideau.

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

