One man show : Stan dans Excusez-moi pardon ! L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show : Stan dans Excusez-moi pardon !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-30 20:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Stan un artiste complet ! Il chante, il danse, il nous touche dans sa manière si singulière de se livrer sur sa vie, ses émotions.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

Stan is a true all-around artist! He sings, he dances, and he touches our hearts with his uniquely personal way of opening up about his life and his emotions.

L’événement One man show : Stan dans Excusez-moi pardon ! Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme