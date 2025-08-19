One man show Stefano Pepemauro dans Mon cousin italien L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Stefano Pepemauro dans Mon cousin italien L’Appart café Bourg-lès-Valence jeudi 2 avril 2026.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-02 20:30:00
fin : 2026-04-02 20:30:00

2026-04-02

Mon Cousin Italien, un calabrais en France. La drôle histoire d’un chercheur de rêves. Spectacle en français avec un énorme accent italien.
L'Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

My Italian Cousin, a Calabrian in France. The funny story of a dream seeker. Performed in French with a thick Italian accent.

