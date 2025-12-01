One Man Show -Thomas Angelvy avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

One Man Show -Thomas Angelvy

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

À la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais ! Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 00 84 strateges.organisation@wanadoo.fr

English :

Originally, I was supposed to be the new star of the comedy world, but I got my ass handed to me, you know! So come and see for yourself!

German :

Eigentlich sollte ich der neue Star des Humors werden, aber ich habe mir die Kreuze gemacht, wie du weißt! Also finde mich stattdessen auf der Bühne und überzeuge dich selbst!

Italiano :

In origine dovevo essere la nuova stella della comicità, ma ne ho fin sopra i capelli delle mie croci, sapete! Quindi trovatemi sul palco e guardate voi stessi!

Espanol :

Al principio, iba a ser la nueva estrella de la comedia, pero ya estoy harto de mis cruces Así que búscame en el escenario y compruébalo tú mismo

L’événement One Man Show -Thomas Angelvy Montélimar a été mis à jour le 2025-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération