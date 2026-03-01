One man show Thomas Christin Théâtre Chez Colette Touques

One man show Thomas Christin

Arrivé deuxième du concours Touques Stand-Up 2025 et particulièrement apprécié du public, Thomas Christin présente son spectacle L’horreur est humaine . L’humoriste propose un regard à la fois lucide et drôle sur les petites et grandes absurdités du quotidien.

Qu’y a-t-il de plus horrible dans la vie qu’un film d’horreur ? Et bien… La vie !

Alors je sais, ce n’est pas très joyeux dit comme ça, mais je vous promets qu’on va rire de tout ce qui nous pourrit l’existence.

Et puis ça sera que mon avis, j’ai pas la science infuse après tout, l’horreur est humaine.

Salutations distinguées ou plus communément, bisous.

A partir de 12 ans.

Théâtre Chez Colette 4 Rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

English : One man show Thomas Christin

Runner-up in the Touques Stand-Up 2025 competition and a particular favourite with the public, Thomas Christin presents his show L’horreur est humaine . The comedian takes a lucid and funny look at the absurdities of everyday life.

