One-man show Thomas Marty avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
2026-02-20
Après avoir conquis le public avec son premier one-man-show, Thomas Marty revient avec un nouveau spectacle encore plus drôle, plus personnel et plus authentique.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
After winning over audiences with his first one-man-show, Thomas Marty returns with a new show that’s even funnier, more personal and more authentic.
