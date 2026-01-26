One-man show Thomas Marty avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

One-man show Thomas Marty

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Après avoir conquis le public avec son premier one-man-show, Thomas Marty revient avec un nouveau spectacle encore plus drôle, plus personnel et plus authentique.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

After winning over audiences with his first one-man-show, Thomas Marty returns with a new show that’s even funnier, more personal and more authentic.

