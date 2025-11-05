One man show Toujours plus L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Toujours plus

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-05 20:30:00

Début : 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

Tout droit sorti de son Ardèche (et de son chômage) pour monter sur les planches afin de présenter son premier one man show toujours plus !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Straight out of his Ardèche (and his unemployment) to go on stage to present his first one-man show: always more!

German :

Direkt aus seiner Ardèche (und seiner Arbeitslosigkeit) auf die Bretter, um seine erste One-Man-Show zu präsentieren: immer mehr!

Italiano :

Direttamente dall’Ardèche (e dalla disoccupazione) per salire sul palcoscenico a presentare il suo primo one-man show: sempre di più!

Espanol :

Recién salido del Ardèche (y del paro) para subirse al escenario y presentar su primer espectáculo unipersonal: ¡siempre más!

