One man show Toujours plus L’Appart café Bourg-lès-Valence mercredi 5 novembre 2025.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-05 20:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Tout droit sorti de son Ardèche (et de son chômage) pour monter sur les planches afin de présenter son premier one man show toujours plus !
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
Straight out of his Ardèche (and his unemployment) to go on stage to present his first one-man show: always more!
German :
Direkt aus seiner Ardèche (und seiner Arbeitslosigkeit) auf die Bretter, um seine erste One-Man-Show zu präsentieren: immer mehr!
Italiano :
Direttamente dall’Ardèche (e dalla disoccupazione) per salire sul palcoscenico a presentare il suo primo one-man show: sempre di più!
Espanol :
Recién salido del Ardèche (y del paro) para subirse al escenario y presentar su primer espectáculo unipersonal: ¡siempre más!
L’événement One man show Toujours plus Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-16 par Valence Romans Tourisme