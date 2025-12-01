One Man Show Waly Dia Palais des congrès Digne-les-Bains

One Man Show Waly Dia Palais des congrès Digne-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.

One Man Show Waly Dia

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 33 EUR

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Une heure à tuer

« Accordez-moi une heure, je me charge du reste. » Un One Man Show par l’humoriste Waly Dia.

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

An hour to kill

« Give me an hour, I’ll take care of the rest. » A One Man Show by comedian Waly Dia.

German :

Eine Stunde zu töten

« Gewähren Sie mir eine Stunde, ich kümmere mich um den Rest. » Eine One-Man-Show des Komikers Waly Dia.

Italiano :

Un’ora per uccidere

« Datemi un’ora, al resto ci penso io » Un one man show del comico Waly Dia.

Espanol :

Una hora para matar

« Dame una hora, yo me encargo del resto Un espectáculo unipersonal del cómico Waly Dia.

L’événement One Man Show Waly Dia Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains