One man show Waly Dia Mutzig

One man show Waly Dia

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Après le succès de Ensemble ou rien , Waly Dia est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show Une heure à tuer . Et il ne manque pas de choses à dire… Waly Dia monte sur scène comme sur un ring combatif, provocateur, charmeur et plein de malice. Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité nourrissent ses punchlines aussi acides que percutantes. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnent rien mais surtout personne, fédérant un public toujours plus large. Waly Dia est en tournée avec plus de 100 dates en France, Belgique et Suisse, en zenith et a été le premier humoriste à jouer à l’Adidas Arena (7500pl) le 8 février 2025. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

