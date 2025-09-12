One Man Show « Zinzin » Le Nayrac

One Man Show « Zinzin » Le Nayrac vendredi 12 septembre 2025.

One Man Show « Zinzin »

Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-12

Un one-man show cocasse pour tout ceux qui aiment rire là où il ne faut pas !

Avec la Cie Juste Milieu. L’Eurovision, Mbappé, la politique, un rôti de veau, le fact-checking… Rémy de la chaîne You Tube « Juste Milieu » sort de son bureau pour aller raconter des âneries sur les planches. Un one-man show cocasse pour tout ceux qui aiment rire là où il ne faut pas… Attention ça s’annonce zinzin ! .

Route de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 07 17 07

English :

A funny one-man show for all those who like to laugh where they shouldn’t!

German :

Eine komische Ein-Mann-Show für alle, die gerne lachen, wo es nicht sein soll!

Italiano :

Un divertente one-man show per tutti coloro che amano ridere dove non dovrebbero!

Espanol :

Un divertido espectáculo unipersonal para todos aquellos a los que les gusta reírse donde no deben

L'événement One Man Show « Zinzin » Le Nayrac a été mis à jour le 2025-08-14