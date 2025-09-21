One More Joke X Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

One More Joke X Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris dimanche 21 septembre 2025.

Une soirée unique avec 10 humoristes qui ont marqué l’histoire de ce plateau devenu culte :

Haroun • Tania Dutel • Paul Taylor • Édouard Deloignon • Louis Dubourg • Laura Domenge • John Sulo • Rémi Boyes • Anne BoissardLe tout animé par l’inimitable Certe Mathurin, maître de cérémonie depuis le premier jour.

One More Joke, c’est quoi ?

C’est l’histoire de 4 potes qui ont lancé un plateau d’humour dans leur bar devant 12 personnes… et qui ont fini à la Tour Eiffel. En 10 ans, One More Joke a réuni les plus grands noms du stand-up francophone dans des lieux d’exception : Grand Rex, Cirque d’Hiver, Musée du Louvre…Et cette fois, c’est le Parc Floral qui devient la scène d’un souvenir inoubliable.

Infos pratiques :

17h : Accueil du public avec musique live

17h30 : Début du show

19h : Fin du show

Le dernier jour de l’été, venez fêter les 10 ans du One More Joke au Parc Floral de Paris ! Rendez-vous au cœur du bois de Vincennes avec 1200 spectateurs pour célébrer une décennie de stand-up, d’audace et de fous rires.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T17:00:00+02:00_2025-09-21T19:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.onemore-joke.com +33661600862 onemorejokeparis@gmail.com