One More Jump – Semaine du film palestinien en Loire-Atlantique Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 19:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Ciné-débat Nous sommes ravis d’accueillir Afps44 – Association France Palestine Solidarité Loire Atlantique à l’occasion de la 9ème semaine du film palestinien en Loire-Atlantique ! Jeudi 05/02/2026 à partir 19H Tout public à partir de 12 ans Sera projeté le documentaire « One More Jump » Plus d’infos : https://afps44.france-palestine.org/pages/agir/la-semaine-du-film-palestinien-2025/

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300



