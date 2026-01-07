One More Time / La Nuit French Touch SUPERSONIC Paris

ONE MORE TIME

– LA SOIRÉE FRENCH TOUCH DU SUPERSONIC –

One More Time c’est un voyage vers un univers rétro-futuriste

Si ta playlist est composée de Daft Punk, Phoenix, Justice, Kavinsky, Laurent Garnier, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Odezenne… tu sais dans quel monde tu t’apprêtes à entrer lors de cette soirée

Prépare-toi : la piste de danse t’appelle just One More Time

DJ Set French Touch d’ Ed Bertram et Vynil Coyote

Live de nuit à 1h d’El Camino

Dans la playlist…

Daft Punk, Phoenix, Justice, Poni Hoax, Cassius, Kavinsky, Sebastien Tellier, The Supermen Lovers, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Air, Gesaffelstein, Philippe Katerine, Stardust, Hushpuppies, La Femme, L’Impératrice, Polo & Pan, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Bagarre, The Shoes, Odezenne…

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 13 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T00:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T23:00:00+02:00_2026-02-13T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6kv6HkBJU https://fb.me/e/6kv6HkBJU



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

