THOMAS ANGELVY – CITE DES CONGRES Nantes

THOMAS ANGELVY Début : 2026-02-15 à 17:00. Tarif : – euros.

PRODVOCATION PRESENTE : THOMAS ANGELVYEn vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…Artiste : Thomas Angelvy Auteurs : Thomas Angelvy et Sylvain LacourtMise en Scène : Aslem Smida

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44