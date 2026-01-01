ONE NIGHT OF QUEEN en concert Reims Arena Reims

ONE NIGHT OF QUEEN en concert

Reims Arena 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 24.5 – 24.5 – 79 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

Le plus grand hommage à Queen revient en France

Après une tournée américaine triomphale, One Night of Queen revient en France avec un nouveau spectacle hors-norme THE WEMBLEY SHOW. Ce show exceptionnel, mené par le charismatique Gary Mullen, vous replonge dans l’ambiance électrisante du mythique concert de Queen à Wembley en 1986.

Un hommage fidèle, spectaculaire et surdimensionné

Avec une scénographie millimétrée, un podium central, des effets de lumière spectaculaires, des costumes fidèlement recréés et la voix saisissante de Gary Mullen, salué par les membres de Queen eux-mêmes, ce concert rend un hommage vibrant et authentique à Freddie Mercury et à son groupe légendaire.

Redécouvrez le moment culte où Freddie entre en scène, drapé de sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne, entonnant “God Save the Queen” devant 70 000 personnes. Revivez cette page inoubliable de l’histoire du rock, portée par une production d’une ampleur inédite pour un tribute show.

One Night of Queen The Wembley Show, c’est bien plus qu’un concert

C’est l’occasion de vibrer à nouveau, de chanter à l’unisson, et de dire J’y étais . .

