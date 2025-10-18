ONE NIGHT OF QUEEN – LE PRISME Aurillac

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présenteONE NIGHT OF QUEENTHE WEMBLEY SHOW QUEEN comme vous ne l’avez jamais vu… !GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEENLe plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes : « THE WEMBLEY SHOW ! »Et oui !! Ce n’est rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez vous !Imaginez des moyens techniques gigantesques, une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues grandioses et cette voix unique d’un Freddy charismatique maître de cérémonie d’un spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble comme à Wembley.Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant « God Save the Queen » devant 70 000 spectateurs !Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire du rock.Alors qu’importe que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de notre passion pour Queen !40 ans après, vous aussi pourrez dire : « j’y étais » ! Grâce au talent et à la démesure de la plus imposante production de spectacles jamais présentée par un tribute de QUEEN.ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN !!!

LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15