One Night Of Queen Montbéliard – Axone Montbéliard

One Night Of Queen Montbéliard Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2026-01-18 20:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

ONE NIGHT OF QUEEN, le meilleur show de Queen depuis Queen en concert à Micropolis Besançon le 14 octobre 2025 et à l’Axone de Montbéliard le 18 janvier 2026. Réservez vos places avec NG productions !

THE SHOW MUST GO ON…

Après le triomphe des tournées 2022-2023 et 2024 et ses 350 000 billets vendus dans l’hexagone, c’est un Gary Mullen au sommet de son art, plus virtuose et performant que jamais, qui revient à la conquête de la France avec son groupe THE WORKS pour nous plonger dans l’Univers de sa Majesté et une scénographie grandiose !

ONE NIGHT OF QUEEN est plus que jamais, LE spectacle hommage à QUEEN le plus authentique, le plus abouti et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène. Reprenant les tubes les plus légendaires du groupe mythique durant un spectacle fascinant de plus de deux heures, vous serez emporté par la magie et la puissance de Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation et le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la force et la virtuosité de ce groupe légendaire que fut QUEEN.

Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais également dans sa voix, est bien le digne héritier de l’excessif Freddie Mercury .

ONE NIGHT OF QUEEN EST SANS CONTESTE LE MEILLEUR SHOW DE QUEEN DEPUIS QUEEN ! .

