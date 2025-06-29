ONE NIGHT OF QUEEN – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

ONE NIGHT OF QUEEN Début : 2027-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présenteONE NIGHT OF QUEENTHE WEMBLEY SHOWQUEEN comme vous ne l’avez jamais vu… !GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEENLe plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournéeAméricaine triomphale avec son spectacle hors-normes : « THE WEMBLEYSHOW ! »Et oui !! Ce n’est rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 quiarrive chez vous !Imaginez des moyens techniques gigantesques, une scénographie exacte, des lightshows, un podium central, des tenues grandioses et cette voix unique d’un Freddycharismatique maître de cérémonie d’un spectacle tout à la démesure de cetimmense groupe, pour nous retrouver tous ensemble comme à Wembley.Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupeoriginels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa caped’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant « God Save the Queen »devant 70 000 spectateurs !Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique del’histoire du rock.Alors qu’importe que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand mêmele sol trembler sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de notre passion pourQueen !40 ans après, vous aussi pourrez dire : « j’y étais » ! Grâce au talent et à ladémesure de la plus imposante production de spectacle jamais présentée par untribute de QUEEN.ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le meilleur show de QUEEN aumonde depuis QUEEN !!!..

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06