One Night of Queen – Wembley 86 Le Dôme de Paris Paris Mardi 20 janvier 2026, 20h30 payant sur réservation

Revivez le concert légendaire de Queen avec Gary Mullen dans un show grandiose : voix, costumes, lumière… Le meilleur spectacle Queen depuis Queen ! Un moment unique pour dire : « j’y étais » !

ONE NIGHT OF QUEEN

WEMBLEY 86

QUEEN comme vous ne l’avez jamais vu… !

GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEEN

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes : « WEMBLEY 86 »

Et oui !! Ce n’est rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez vous !

Imaginez des moyens techniques gigantesques, une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues grandioses et cette voix unique d’un Freddy charismatique maître de cérémonie d’un spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble comme à Wembley.

Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué comme le digne héritier de leur chanteur iconique.

Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant « God Save the Queen » devant 70 000 spectateurs !

Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire du rock.

Alors qu’importe que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de notre passion pour Queen !

40 ans après, vous aussi pourrez dire : « j’y étais » ! Grâce au talent et à la démesure de la plus imposante production de spectacle jamais présentée par un tribute de QUEEN.

ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN !!!..

Bande annonce : [https://youtu.be/EDg3uWg14dY](https://youtu.be/EDg3uWg14dY)

Site : [https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-concerts)

Facebook : [https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire](https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire)

Instagram : [https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/](https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/)

Tarifs :

Carré Or 95 € / -25 ANS : 47.50 €

Cat. 1 : 79 € / -25 ANS : 39.50 €

Cat. 2 : 62 € / -25 ANS : 31.00 €

Cat. 3 : 45 € / -25 ANS : 22.50 €

Billetterie : [https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/637847/idtier/28239479](https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/637847/idtier/28239479)

Infos, groupes et C.E : Haracom 03.21.26.52.94

Le Dôme de Paris 34 Boulevard Victor – 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris