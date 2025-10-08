One Ok Rock – Detox European Tour 2025 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

One Ok Rock – Detox European Tour 2025 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 20:00 –

Gratuit : non 49,90 € à 69,70 € 49,90 € à 69,70 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

One Ok Rock : Fondé à Tokyo en 2005, le quatuor One Ok Rock composé de Taka (chant), Toru (guitare), Tomoya (batterie) et Ryota (basse) s’est imposé comme un véritable phénomène mondial. Véritables ambassadeurs de la scène rock japonaise à l’international, ils cumulent des milliards de streams et des certifications or et platine dans plusieurs pays.Leur influence dépasse les frontières, avec six albums consécutifs classés dans le Top 5 des charts japonais, dont trois ayant atteint la première place. One Ok Rock a également conquis l’international en tournant aux côtés d’artistes comme The Smashing Pumpkins et Ed Sheeran, avec qui ils ont co-écrit le titre ‘Renegades’, bande originale du film Rurouni « Kenshin: The Final ». En 1ère partie : Paledusk

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com