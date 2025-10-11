One +One John & Yoko Lux Scène Nationale Valence
One +One John & Yoko Lux Scène Nationale Valence samedi 11 octobre 2025.
One +One John & Yoko
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Début : 2025-10-11 20:15:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
2025-10-11
One To One John & Yoko
Documentaire de Kevin Macdonald
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
One To One: John & Yoko
Documentary by Kevin Macdonald
German :
One To One: John & Yoko
Dokumentarfilm von Kevin Macdonald
Italiano :
Uno a uno: John e Yoko
Documentario di Kevin Macdonald
Espanol :
Uno a uno: John y Yoko
Documental de Kevin Macdonald
