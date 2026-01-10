One Republic LDLC Arena Décines-Charpieu
One Republic LDLC Arena Décines-Charpieu mardi 7 juillet 2026.
One Republic
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 56.5 – 56.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre de leur tournée mondiale, OneRepublic fera escale à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour un concert exceptionnel le 7 juillet 2026.
.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of their world tour, OneRepublic will be stopping off at the LDLC Arena in Lyon-Décines for a special concert on July 7, 2026.
L’événement One Republic Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme