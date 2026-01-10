One Republic LDLC Arena Décines-Charpieu

One Republic

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 56.5 EUR

Date et horaire :

7 juillet 2026, 20:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre de leur tournée mondiale, OneRepublic fera escale à la LDLC Arena de Lyon-Décines pour un concert exceptionnel le 7 juillet 2026.

.

LDLC Arena, 5 Avenue Simone Veil, Décines-Charpieu 69150, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As part of their world tour, OneRepublic will be stopping off at the LDLC Arena in Lyon-Décines for a special concert on July 7, 2026.

