One Rock Open Air Chaumière (La) Nantes

One Rock Open Air Chaumière (La) Nantes dimanche 31 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-31 12:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre (conseillé : 8 €) Prix libre (conseillé : 8 €) Tout public

One Rock Open Air – Musique et Solidarité Concerts Outdoor :- Nuke Puke (Punk explosif)- NC Five (Budget Rock)- Bin’t’age 2.0 (Ska Rock & Dub)- Bird Airline (Funk puissant & Reggae Rock)+ Interlude Dj Selecta rock-pop : Victor Abitbol (Vicky, l’âme historique du Floride) Stands de créateurs locaux :- Rémi (Illustrations hip-hop & NDDL)- Trucs et muches & Elly le Du (Créations recyclées)- La Guêpe Art (Bijoux & recyclage)- Les Nantais Solidaires (Réparation informatique)- Cliff Gliffcore (GlitchArt)- Nyll Paralisix (Peintures & cartes à jouer)- Hglauque (Print et Art Glauque) Tous les bénéfices de la journée seront reversés à Etmadouche pour financer ses thérapies et matériels spécialisés.Etmadouche est une initiative nantaise qui transforme un camping-car en douche mobile pour offrir aux personnes en situation de précarité un moment d’hygiène, un temps de répit et un espace d’écoute et de dignité. Viens danser, vibrer et faire la différence !

Chaumière (La) Nantes 44200

https://www.facebook.com/events/766226762632351