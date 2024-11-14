One Shot Carré Saint-Médard-en-Jalles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-14T20:30:00 – 2024-11-14T21:30:00

Fin : 2024-11-15T20:30:00 – 2024-11-15T21:30:00

On ne lâche rien

Une pulsion de vie propulsée sur fond d’Afro house : tel est l’effet provoqué par One Shot. La pièce est portée par des danseuses hors pair, en partie issues de Paradox-Sal, crew 100% féminin créé par Ousmane Sy, et rythmée par les boucles live de DJ Sam One. La sobriété des lumières et des costumes contraste avec l’énergie vitale déployée sur scène. Affirmant leurs singularités, les danseuses alternent solos inspirés et chorégraphies à l’unisson. Après Queen Blood, programmé en 2022, One Shot confronte les styles et les corps. L’énergie déployée des danseuses rend un hommage émouvant au chorégraphe disparu.

en partenariat avec La Manufacture CDCN

Ce spectacle est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Ce spectacle est visuel.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.carrecolonnes.fr/spectacle?id_spectacle=667 »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Ousmane Sy danse Afro house

© Timothee Lejolivet