One Shot Fête de l’Anim’ Cnam-Enjim Angoulême

Cnam-Enjim 138 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Dans le cadre de la Fête de l’Anim’, l’association Sapin Sympa et le Pôle Image Magelis proposent une journée One Shot le samedi 18 Octobre de 10h à 17h.

Cnam-Enjim 138 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00

English :

As part of the Fête de l’Anim? the Sapin Sympa association and Pôle Image Magelis are organizing a One Shot day on Saturday, October 18, from 10am to 5pm.

German :

Im Rahmen der Fête de l’Anim? bieten der Verein Sapin Sympa und der Pôle Image Magelis am Samstag, den 18. Oktober von 10 bis 17 Uhr einen One-Shot-Tag an.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de l’Anim? l’associazione Sapin Sympa e il Pôle Image Magelis organizzano una giornata One Shot sabato 18 ottobre dalle 10.00 alle 17.00.

Espanol :

En el marco de la Fête de l’Anim?, la asociación Sapin Sympa y el Pôle Image Magelis organizan una jornada One Shot el sábado 18 de octubre de 10.00 a 17.00 horas.

