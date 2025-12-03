One shot – Sortie de résidence 38Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 –

Gratuit : oui Tout public

CABANE, résidence artistique de territoire implantée sur le quartier du Breil de janvier 2025 à décembre 2026, ce sont trois artistes et une chargée de médiation qui cherchent à créer des expériences d’art en commun, en connexion avec les habitantes et habitants du quartier et en invitant d’autres artistes à les rejoindre.La compagnie Biche Prod s’est installée à la Maison de Quartier du Breil et a entamé un travail d’arpentage et de rencontres. Elle fait venir le comédien et metteur en scène Soriba Dabo pour une semaine de résidence de création avec des jeunes du quartier la semaine du 8 au 13 décembre au 38 Breil.La sortie de résidence est prévue le 13 décembre à 16h dans la salle festive du 38Breil.

38Breil Nantes 44036

