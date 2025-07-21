One Sky. Sous un même ciel Nouveau spectacle

route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le Planétarium de Bretagne sort son nouveau film 2026, accessible dès 7 ans. Composé de plusieurs courts-métrages artistiques qui interprètent une constellation d’étoiles à travers les cultures du monde, le film Sous un même ciel est le fruit d’un travail collaboratif de 40 artistes mêlant science et spiritualité. Poétique et incarné, il valorise les peuples autochtones et leurs savoirs traditionnels, dans une démarche de partage et d’unité autour d’un ciel commun. .

route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement One Sky. Sous un même ciel Nouveau spectacle Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-17 par SITARMOR