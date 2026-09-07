One Stage – Ohana L’Isle-d’Espagnac
samedi 5 décembre 2026 · L'Isle-d'Espagnac
Informations pratiques
L’Isle-d’Espagnac
One Stage – Ohana
47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 12 – 12 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-11 2026-12-13 2026-12-19
Bienvenue en plein cœur d’Hawaï, là où le soleil, la musique et l’esprit Aloha ouvrent les portes d’une grande aventure musicale et immersive !
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47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
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English :
Welcome to the heart of Hawa%EF, where the sun, music, and the Aloha spirit open the doors to a great, immersive musical adventure!
L’événement One Stage – Ohana L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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