Informations pratiques

L’Isle-d’Espagnac

One Stage – Ohana

47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 12 – 12 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-11 2026-12-13 2026-12-19

Bienvenue en plein cœur d’Hawaï, là où le soleil, la musique et l’esprit Aloha ouvrent les portes d’une grande aventure musicale et immersive !

.

47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the heart of Hawa%EF, where the sun, music, and the Aloha spirit open the doors to a great, immersive musical adventure!

L’événement One Stage – Ohana L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême