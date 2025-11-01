One (titre provisoire pour planète provisoire) La marge Lieusaint

One (titre provisoire pour planète provisoire) 13 – 17 janvier 2026 La marge Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-01-13T10:00:00 – 2026-01-13T10:30:00

Fin : 2026-01-17T17:00:00 – 2026-01-17T17:30:00

Ode à la fragile beauté du monde, One dessine le poème visuel du jeu dangeureux de l’homme avec la planète, comme un funambule sciant le fil de son équilibre.

Entre projections et animations, marionnettes et objets, les deux interprètes de One, jouant avec leur propre spectacle comme les humains jouent avec la planète, vont devoir affronter les conséquences de demain.

Co-productions : Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue), Théâtre Jean Arp (Clamart), Le Trident (Scène nationale de Cherbourg).

Avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne et de la Région Ile-de-France.

Avec le soutien de la MJC de Crépy en Valois et de l’Entre Deux Scène de Lésigny.

La marge 37 avenue PIerre Point, 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France

Compagnie Marizibill – Cyrille Louge & Francesca Testi théâtre jeune public

Cyrille Louge