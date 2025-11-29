One, Two, Tri ! Salle Henri Lambert Saint-Léonard

One, Two, Tri !

Salle Henri Lambert 1 rue des rossignols Saint-Léonard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Ce théâtre-forum met en scène une famille qui croit avoir de bonnes raisons de ne pas trier les déchets… Les 3 membres de la famille ne manquent pas d’arguments pour justifier leurs mauvaises habitudes ; ils vont finir par accumuler des déchets jusqu’au point de non-retour sans même s’en apercevoir.

Ce théâtre-forum se tient en 2 temps. Les 3 comédiens jouent d’abord 3 saynètes de 20 mn montrant les personnages dans des situations de mauvais tri des déchets ou de consommation peu responsable. Ensuite, certains passages de la pièce sont rejoués et les spectateurs sont invités à remplacer un des personnages pour proposer leurs solutions et changer la suite de l’histoire !

Venez nombreux vous questionner, de façon ludique, sur la réduction des déchets !

A partir de 8 ans

Sur inscription au 02 35 10 31 53 Places limitées .

Salle Henri Lambert 1 rue des rossignols Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 48 48

English : One, Two, Tri !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement One, Two, Tri ! Saint-Léonard a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp