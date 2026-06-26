One Wo.Man Band Fest Le Mélar Dit Locmélar

Locmélar

One Wo.Man Band Fest

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

4 artistes solo.

Ady One Woman Band, qui mêle avec modernité blues, boogie et rock’n’roll.

Suprême Alice, chansons pop-électro qui explosent les failles.

Housse Tutu, chanson piano punk bidouille.

El Maout, une loop station, des zygomatiques musclés et un sens du beat.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement One Wo.Man Band Fest Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX