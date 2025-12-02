One woman show Bétrice de la Boulaye Héroïnes [ Sous les paupières des femmes ] Espace Benoîte Groult Quimperlé

One woman show Bétrice de la Boulaye Héroïnes [ Sous les paupières des femmes ]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

2026-03-08

On la connaît surtout pour son rôle de Scotch Brit au sein des Airnadette, ou celui de Gaëlle Crivelli dans la série Tropiques Criminels sur France 2.

Des personnages de Molière à Audrey Hepburn, en passant par Frida Kahlo, ou encore des icônes issues de sa propre vie, pour son premier spectacle en solo, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage hilarant, anticonformiste et fondamentalement humain au pays des héroïnes, fictives ou réelles, qui ont marqué sa vie, et très certainement la vôtre.

Un cocktail parfait de rires, d’émotions et de découvertes.

Héroïnes est avant tout une ode à la Liberté, d’en être une… ou justement pas.

Tous publics, dès 13 ans

Réservation aussi possible à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias. .

