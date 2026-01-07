One woman show Catoch’ dans Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC) Festival du Quai L’Appart café Bourg-lès-Valence
One woman show Catoch’ dans Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC) Festival du Quai
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
2026-03-28
Le premier spectacle de stand-up à l’alsacienne, qui vient mettre du rire et du bretzel dans votre vie !
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
The first Alsatian-style stand-up show to bring laughter and pretzels into your life!
