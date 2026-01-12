One Woman Show de Liane Foly | La Folle repart en thèse Rue Paul Descazeaux Castelsarrasin

One Woman Show de Liane Foly | La Folle repart en thèse

Rue Paul Descazeaux Espace Descazeaux Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Gratuit pour les 12 ans

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Nedel Live présente La Folle repart en thèse , un seul en scène atypique et époustouflant où se mêlent comédie, chansons, humour et imitations. Liane Foly vous embarque dans sa thèse sexygénaire, drôle et émouvante, pour tous publics.

Rue Paul Descazeaux Espace Descazeaux Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 78 10 service.culturel@ville-castelsarrasin.fr

English : One Woman Show de Liane Foly | La Folle repart en thèse

Nedel Live presents La Folle repart en thèse , an atypical and breathtaking one-woman show combining comedy, song, humor and imitations. Liane Foly takes you on a journey through her sexy, funny and moving thesis, for all audiences.

