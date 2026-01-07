One woman show Karo dans No Limit Festival du Quai L’Appart café Bourg-lès-Valence

One woman show Karo dans No Limit Festival du Quai

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Oubliez tout et laissez-vous transporter dans l’univers décalé de Karo.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Forget everything and let yourself be transported into the quirky world of Karo.

