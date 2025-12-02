One woman show Leïla Amara Espace Girodet Bourg-lès-Valence

One woman show Leïla Amara

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Date : 2026-03-21

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Indomptables, ou trois générations de femmes pas toujours souveraines de leurs états. Certains sont en révolte et sacrément secoués il n’en est pas un où quelque chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires !

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

Indomptables, or three generations of women who don’t always rule the roost. Some of them are in revolt, and some of them are really shaken up: there isn’t a single one of them where something doesn’t fly off the shelves in a burst of voices, beads or laughter!

