ONE WOMAN SHOW LES AUDACIEUSES Sète

ONE WOMAN SHOW LES AUDACIEUSES

503 avenue Mendes France Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

One Woman show musical mêlant émotion et drôlerie.Avec son énergie malicieuse et son sens du théâtre, Livane, nous embarque dans un One Women show musical tendre et piquant où elle fait revivre Piaf, Fréhel et Damia.Entre chansons immortelles et confidences drôles, elle tisse un lien intime avec ses trois femmes passionnées, insolentes de liberté , lumineuses mais aussi cabossées, et raconte comment leurs voix, ont nourri la sienne. Un spectacle vivant, chaleureux, plein d’humour et d’émotion, où Livane puise dans l’héritage de ces grandes chanteuses pour créer un moment très personnel et profondément vivant.Entre émotion, gouaille et malice, elle signe un spectacle solo plein d’éclats de rires et d’instants suspendus … Un vrai vent de fraîcheur sur un répertoire mythique. .

503 avenue Mendes France Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 08 48 91 39 clubgbrassens@gmail.com

English :

A musical one-woman show combining emotion and humour.

