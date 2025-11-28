One Woman Show Lola Pas de titre La Maison Nugues Romans-sur-Isère
One Woman Show Lola Pas de titre La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.
One Woman Show Lola Pas de titre
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérents
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Y’a pas de titre, pourquoi il y aurait un pitch ? Viens au spectacle, en avant !
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
There’s no title, why should there be a pitch? Come to the show, let’s go!
German :
Es gibt keinen Titel, warum sollte es einen Pitch geben? Komm zur Show, los geht’s!
Italiano :
Non c’è un titolo, perché dovrebbe esserci un lancio? Venite allo spettacolo, andiamo!
Espanol :
No hay título, ¿por qué debería haberlo? Ven al espectáculo, ¡vamos!
L’événement One Woman Show Lola Pas de titre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme