Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

One Woman Show Lola Pas de titre La Maison Nugues Romans-sur-Isère

One Woman Show Lola Pas de titre La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.

One Woman Show Lola Pas de titre

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :
2025-11-28

Y’a pas de titre, pourquoi il y aurait un pitch ? Viens au spectacle, en avant !
  .

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

There’s no title, why should there be a pitch? Come to the show, let’s go!

German :

Es gibt keinen Titel, warum sollte es einen Pitch geben? Komm zur Show, los geht’s!

Italiano :

Non c’è un titolo, perché dovrebbe esserci un lancio? Venite allo spettacolo, andiamo!

Espanol :

No hay título, ¿por qué debería haberlo? Ven al espectáculo, ¡vamos!

L’événement One Woman Show Lola Pas de titre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme