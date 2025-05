One woman show Mais que vont dire les voisins ? – Polisot, 7 juin 2025 20:30, Polisot.

Aube

One woman show Mais que vont dire les voisins ? 3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : 8 – 8 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Mais que vont dire les voisins ?

Ecrit et interprété par Fanny Simon

One woman show tout public

Durée 60 min

Fanfan aimerait trouver sa place…

Mais grandir à la campagne avec un père tiraillé entre sa passion pour la chasse et son incorrigible romantisme ne l’aide pas à trouver sa voie…

Alors Fanfan tâtonne, essaye, expérimente avec fougue et candeur, et ce, malgré l’éternelle inquiétude de ses parents Mais que vont dire les voisins ?

Ce one woman show nous parle du regard de l’autre, de l’impact qu’il peut avoir sur nos vies… Pour Fanfan, cela donne naissance à une série de personnages fantasques, agaçants et pour certains attachants.

Par son jeu décapant, Fanfan nous embarque dans son univers avec toujours cette même interrogation

Dois-je me préoccuper du regard des autres ?

Tarif 12€ / 8€

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison .

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement One woman show Mais que vont dire les voisins ? Polisot a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne